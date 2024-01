Gare routière de Kedougou: Un violent incendie fait des dégâts matériels importants !

Ce jeudi 11 janvier 2023, aux environs de 20 heures, un incendie s'est déclaré à la gare routière de Kédougou. Un incendie dont la source reste inconnue a fait plusieurs dégâts matériels, notamment dans l'un des plus grands ateliers de vulgarisateur, un atelier de soudure, une agence de communication et d'autres lieux de commerce .



Les soldats du feu sont intervenus avec quelques difficultés, à savoir le manque d'eau, l'accès difficile de certains endroits, pour maîtriser le feu. Les éléments des forces de défense et de sécurité étaient également sur les lieux pour constater les dégâts et sécuriser à la fois les interventions et les lieux . Il est important de signaler qu'il n'y a pas eu de perte en Vie humaine.

Source : https://www.dakaractu.com/Gare-routiere-de-Kedougo...