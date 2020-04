Gass à coeur ouvert ! C'est certainement le plus wolof des sénégalais "d'éthnie libanaise". Gass comme on l'appelle familièrement est très engagé dans le milieu associatif. Il dirige la fédération sénégalaise de sports boules, il est le président du club de foot Renaissance Dakar (ligue2), Gass est également très engagé depuis 30 ans dans les activités caritatives avec la fondation qui porte son nom. Pour preuve, samedi dernier il a rassemblé pour 90 millions de don en direction des plus démunis pour une action solidaire comme il est de coutume à l'occasion du mois béni du ramadan. C'est en collaboration avec les associations caritatives Al Hoda, Notre-dame du Liban, Al Noor, et Octobre Rose.



Mais ces derniers jours Gass Ezzedine est peiné de constater des attaques injustifiées dont font l'objet d'éminents membres de la communauté sénégalo-libanaise.



La plus récente attaque, date de ce lundi soir sur Sentv. En direct Ahmed Khalifa Niasse s'en est vertement pris à DELTA MEDICAL affirmant qu'il aurait gagné un marché de plusieurs milliards. Appuyé en cela par Oumar Faye (Leral Askan wi) présent sur le plateau. Ils ont certainement dû être induit en erreur. DELTA MEDICAL ne bénéficie d'aucun "marché à milliards" dans le cadre du Covid19. Nous l'affirmons ici, solennellement. Ce qui choque le plus, ce sont des contre-vérités éructées en plein mois de Ramadan où le monde est secoué par cette monstruosité que constitue la Coronavirus qui doit être notre seul ennemi commun. C'est en cela qu'il ne faut pas se tromper de combat.



Ce qui me permet de parler aussi de l'affaire du riz, avec une partie du marché de cette aide alimentaire gagnée par Rayan Hachem. Des contempteurs aux desseins inavoués ont vite fait de crier au scandale. Mais comment reprocher à un trader d'avoir soumissionné et d'avoir été le moins disant(moins cher) pour gagner un marché public avec une vingtaine de soumissionnaires ?



C’est pourquoi cette polémique sur le riz du Covid-19 est extrêmement malheureuse. Rayan Hachem est tout simplement stigmatisé parce qu'il serait "libanais". On le renvoie ainsi à ses origines parce qu'il a eu l'heur de gagner un marché en bonne et due forme! Cette stigmatisation est d'une indignité sidérante. Arrêtons de chercher boucs émissaires, et mettons nous au travail pour vaincre le seul ennemi commun qui vaille: la Coronavirus.



GASS EZZEDINE

