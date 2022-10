Gaston: "Malick Gakou a payé des prostituées pour me détruire, mais mane douma gordjiguéne"... Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Octobre 2022 à 21:26 | | 0 commentaire(s)| Gaston Mbengue, victime d'un audio fuité où une présumée prostituée révélait ce qu'il lui a fait, est formel: "c'est Malick Gakou qui a payé des prostituées pour me salir, me détruire. On a identifié ces personnes et une action judiciaire est enclenchée. Je sais que c'est lui, mais lolou affairou gordjiguéne, mane douma gordjiguéne, kéneu mossou ma djiigne lolo", a-t-il répondu. Comme quoi, "tontou dou forokh".



