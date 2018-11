Gaston Mbengue: « Il est possible que le combat Modou Lô / Balla Gaye 2 soit reporté »

Dans un entretien accordé aux confrères de SunuLamb, le promoteur Gaston Mbengue est revenu sur son combat phare qu’il a eu à décrocher pour la saison prochaine. Toutefois, le promoteur a laissé entendre une éventualité de report du combat, dû au retard de l’ouverture de la saison.



Le promoteur Gaston Mbengue n’est pas du genre à mâcher ses mots lorsqu’il a envie de se faire entendre. Répondant à la question des retours des deux lutteurs pour la date initiale du 1er janvier, le Don King, affirme la possibilité que l’affiche ne soit pas organisée à cette date. « C’est bien possible que cette affiche ne soit pas organisée le 1er janvier 2019. C’est logique. Parce qu’il y a eu du retard dans l’ouverture officielle de la saison. Habituellement, les portes de l’arène s’ouvraient le 1er octobre. C’est sur la base de ça qu’on avait prévu d’organiser le combat le 1er janvier prochain.



Puisque jusque-là rien n’est décidé à propos de l’ouverture de la saison, on ne peut fixer aucune date exacte pour la tenue de Balla Gaye 2 vs Modou Lô. Je ne dis pas que ce n’est plus sûr que le combat se tienne le 1er (janvier), mais je peux vous assurer qu’il se tiendra au courant du mois de janvier », confie Gaston Mbengue.



Le promoteur rassure en déclarant que les lutteurs Balla Gaye 2 et Modou Lô vont bientôt revenir au bercail. De toutes façons, quelle que soit la date du choc, les amateurs eux, ne demandent qu'à être servis.

