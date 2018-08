Gaston Mbengue : "Le combat Balla Gaye 2-Modou Lô m’appartient, donc, il ne sert à rien de polémiquer"

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Août 2018 à 07:10 | | 0 commentaire(s)|

Cette fois, il semble que la polémique est finie. Gaston Mbengue a affirmé, samedi soir, à la place du souvenir, que le combat de lutte avec frappe qui devra opposer Balla Gaye 2 et Modou Lô est le sien. « Ce combat m’appartient, je suis le seul à l’organiser, que les gens le sachent », a-t-il expliqué.

« Je pense que tout le monde sait que depuis très longtemps, j’ai approché les camps des deux lutteurs. D’ailleurs, c’est pour cette raison que j’ai signé avec les agents de Modou Lô (Birame Gningue) et de Balla Gaye 2 (Aziz Ndiaye). Donc, il ne sert à rien de polémiquer », a-t-il précisé, indiquant que cette belle affiche dotée du drapeau du chef de l’Etat, Macky Sall, se tiendra en janvier 2019, à l’arène nationale et sera diffusée sur la TFM.

Mamadou Salif GUEYE (IGFM)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook