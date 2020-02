Gaston Mbengue, oui vous avez raison...: «Mme Aminata Touré est un atout pour le Président Macky Sall ».

L’humour éclaire les faits de façon pertinente. Il fait souvent fonction de lubrifiant social dans les situations les plus délicates, en permettant de faire apparaître des vérités enfouies. Ainsi, je me permets, cher Gaston Mbengue, de faire appel de manière humoristique à une anecdote savoureuse, pour évoquer votre fantasque reniement qui dépeint les traits d’un caractère volatil.



Je me rappelle de cet après-midi du 9 mars 2019, vers 16 heures, où j'avais un rendez-vous avec Madame Aminata Touré. Le hasard qui, paraît-il, fait bien les choses, nous avait réuni dans la salle d’attente de Mme Touré. Vous, le tout fraîchement ex-promoteur de lutte, reconverti en politique, et moi, avions sympathisé sur la base de nos origines communes de Ndiambour-Ndiambour.



« Mme Aminata Toure est une femme fidèle, véridique, un modèle de loyauté pour tous les hommes politiques sénégalais », m’aviez-vous, M. Mbengue, indiqué au cours d’une discussion empreinte d’empathie et de sincérité. Avec votre voix nasillarde qui lui confère un timbre si particulier, vous avez poursuivi, en évoquant votre conviction que « Mme Aminata Touré est un atout pour le Président Macky Sall ».



Même si la conviction peut être le meilleur ennemi de la vérité, quelle fut ma surprise d’apprendre, presque onze mois, jour pour jour, que ce même Gaston Mbengue s’épanche dans les médias, pour accuser Mme Touré de comploter contre son camp au cours de réunions nocturnes.



S’il est vrai que dans le champ politique que vous avez, donc, récemment investi, il y trouve des girouettes qui courent les prés au gré du vent, un tel revirement est plus que suspect. Seul un esprit perdu peut lyncher ce qu’il a léché, moins d’un an plus tôt. Mme Touré est une femme de conviction.



Elle a comme unique agenda, l’accompagnement de Son Excellence le Président Macky Sall pour la réussite de son mandat avec l’amélioration de la vie des Sénégalais.



Dr Moustaph Syll

Ancien Coordonnateur de l’APR Bordeaux



