Gastronomie: Le Sénégal à la Coupe du monde de la Pâtisserie au Maroc du 09 au 10 septembre

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Septembre 2022 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|

Pour promouvoir la gastronomie et l'art culinaire sénégalais, l'Académie Bocuse d'or Sénégal a annoncé la participation du Sénégal aux prestigieux concours de gastronomie et de pâtisserie "Bocuse d'Or Africa 2022" et "Coupe du Monde de la Pâtisserie Africa 2022". Ces compétitions qui verront la participation de huit (8) pays africains se tiendront les 09 et 10 septembre à la ville de Dakhal au Maroc.

Pour sa deuxième participation, le Sénégal, sera représenté par son meilleur Chef gastronomique et ses deux meilleurs Chef pâtissiers. Ces compétitions sont une façon de promouvoir la destination Sénégal et le made in Sénégal à travers sa gastronomie.