Gaza: Le bilan monte à 1055 morts

Le ministère palestinien de la santé fait état d'au moins 1 055 morts et 5 184 blessés après les frappes israéliennes menées sur l'enclave depuis samedi. Le dernier bilan avant celui-ci dénombrait 950 décès. Au total, plus de 3 000 morts sont dénombrés dans les deux camps



Source : Source : https://lesoleil.sn/gaza-le-bilan-monte-a-1055-mor...

