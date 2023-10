Gaza: Plus de 3 000 enfants tués depuis le début des affrontements Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Depuis le 7 octobre 2023, 8005 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens à Gaza depuis. Selon l'organisation Save Children, parmi les victimes, il y 3 324 enfants. Un bilan supérieur au nombre d'enfants tués en 1 an dans les zones de conflit du monde entier, renseigne l'organisation.



Source : Source : https://lesoleil.sn/gaza-plus-de-3-000-enfants-tue...

