Gbagbo et Soro radiés des listes électorales Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l’ancien chef rebelle Guillaume Soro ont vu leurs recours respectifs contestant leur radiation des listes électorales rejetés par la Commission électorale indépendante (CEI), a appris l’AFP auprès de la CEI et de leur entourage vendredi.



«Les décisions ont été affichées depuis le 18, la CEI n’a pas donné droit à leurs requêtes», a affirmé à l’AFP Inza Kigbafori, le responsable de la communication de la CEI évoquant les cas de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro mais aussi ceux de l’ex-chef des Jeunes patriotes Charles Blé Goudé et de l’opposant Akossi Bendjo, qui avaient dénoncé le 6 août leur absence de la liste électorale de la présidentielle du 31 octobre. Les quatre hommes vivent à l’étranger. (AFP/NXP)





Source : Source : https://www.impact.sn/Gbagbo-et-Soro-radies-des-li...

Accueil Envoyer à un ami Partager