Gendarmerie de Bakel: Une dame gifle le commandant de brigade

Un fait surréaliste s’est produit hier produit hier matin, au quartier Guidimpalé de Bakel, lors d’un affrontement entre les éléments de la gendarmerie et les élèves. Une scène de pugilat a opposé le commandant de la brigade de gendarmerie et une Asp (Agent de sécurité et de proximité) qui se trouve être, parent d’élève.



Tout est parti, raconte L’As, quand la gendarmerie a lancé des grenades lacrymogènes dans l’école primaire située à côté du Collège d'enseignement moyen. Devant le chaos et l’atmosphère insoutenable, l’Asp fait parler sa fibre maternelle. Du coup, elle s’en prend au commandant de brigade qui lui administre une gifle. A son tour, l'Asp réplique par une gifle aussi spectaculaire que celle qu’elle a reçue. Déchaînés, les pandores s’en prennent à la jeune dame qu’ils malmènent et ligotent avant de la conduire à la brigade où elle était en garde-à-vue.