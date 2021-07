Gendarmerie nationale: les colonels Daouda Diop et Meissa Cellé Ndiaye élevés au grade de Général (décrets) Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

Les colonels Meissa Cellé Ndiaye et Daouda Ndiaye, respectivement désormais ex-Aide de camp du Chef de l’Etat et Gouverneur militaire du Palais, chargé de la sécurité présidentielle, ont été élevés au grade de Général. La décision est prise par le président de la République, Macky Sall, à travers un décret signé mercredi. Le premier, nommé […] Les colonels Meissa Cellé Ndiaye et Daouda Ndiaye, respectivement désormais ex-Aide de camp du Chef de l’Etat et Gouverneur militaire du Palais, chargé de la sécurité présidentielle, ont été élevés au grade de Général. La décision est prise par le président de la République, Macky Sall, à travers un décret signé mercredi. Le premier, nommé dans la première catégorie (active) des cadres de l’Etat-major général, est promu au grade de Général de Brigade, tandis que le second devient Commandant de la Brigade mobile de la gendarmerie nationale en remplacement du Général Thiaca Thiaw, lui aussi nommé nouveau Haut comandant en second de la Gendarmerie nationale. A noter également que le Colonel Adama Gueye, précédemment adjoint administration-logistique au Haut commandement de la Gendarmerie nationale est nommé Gouverneur du Palais, en replacement du Général Daouda Diop. Salla GUEYE



Source : Source : http://lesoleil.sn/gendarmerie-nationale-les-colon...

