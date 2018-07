Gendarmerie nationale : une nouvelle Etoile scrutée !

Quarante-huit heures après le départ à la retraite du général de corps d’armée Meissa Niang et la nomination du général de division Cheikh Sène à la tête de la gendarmerie nationale, une nouvelle Etoile est annoncée dans le ciel bleu de la maréchaussée ! Très discret et effacé, le colonel Wagane Faye, en service au ministère des Forces armées, serait pressenti au grade de général.



En tout cas, son nom circule en boucle dans les rangs. Mieux, le colonel Wagane Faye fait partie des officiers supérieurs de la gendarmerie les plus anciens et les plus gradés, mais aussi les plus méritants. Pendant ce temps, on nous signale que l’infatigable travailleur, le très compètent général de Brigade Jean Baptiste Tine aurait de fortes chances de décrocher le poste de haut commandement en second. En tout cas, si notre météorologie ne subit pas des perturbations atmosphériques, tout devrait être clair ce lundi 1er aout dans le ciel … bleu des pandores.











Le Témoin