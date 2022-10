Général Moussa Fall accusé à tort : L’immeuble en question appartient à l’architecte Moussa Fall décédé du Cabinet Moussa Fall Architectes Le Général de division Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, est traîné dans la boue depuis un certain temps. Cette fois-ci, il a été injustementaccusé d’être détenteur d’un immeuble en construction, estimé à six (6) milliards de FCfa, alors qu’en réalité, il n’en est rien. Ledit immeuble visé, faisant face au siège de Dakar DemDikk, reste la propriété du défunt architecte, Moussa Fall, du Cabinet MoussaFall Architectes. Connu pour ses oeuvres architecturales, l’architecte « milliardaire », dit-on, a construit la prestigieuse mosquée Massikoul Djinane.



Un Moussa Fall peut en cacher un autre. Le Général de division, Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, accusé à tort, n’est pas détenteur d’un immeuble en construction à coût de milliards de FCfa à Mermoz comme veulent le faire croire ses détracteurs. L’immeuble visé appartient à l’architecte Moussa Fall du Cabinet Moussa Fall Architectes, décédé en 2020.



Donc, c’est clair que ce n’est pas le même Moussa Fall, haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, né le 20 mai 1963 à Thiès. Mais, des manipulateurs s’attaquant à sa posture d’homme en tenue, au coeur du dispositif sécuritaire du pays font exprès de faire croire que Général Moussa Fall profite bien de la générosité du Président Sall. Pis, il serait même prêt à troquer son honneur militaire contre des profits et des opportunités fortuites.



Ainsi, il a été révélé à Leral que l’immeuble se trouvant en face du siège de Dakar Dem Dikk est de l’Architecte Moussa Fall, décédé en 2020. Ce dernier, inscrit à l’Ordre des Architectes en 1975 est natif de Mékhé. Seul hic, le défunt architecte porte le même nom que le Général Fall. D’ailleurs, ce sont les enfants du défunt architecte qui ont bénéficié d’une levée de fonds ou d’un financement de la BHS.Ce sont encore ces derniers qui ont décidé de raser l’ancienne bâtisse pour en faire, aujourd’hui, un imposant immeuble.



En outre, tout citoyen sénégalais, désireux de découvrir davantage la réalité, peut même retenir que l’adresse de l’immeuble reste: 016-75 Moussa FALL, H DESA-F, Lot 7 bis Mermoz. Et, l’architecte Moussa Fall du CABINET MOUSSA FALL Architectes, détient les droit réels de ce terrain, dont l’immeuble est, présentement, en construction. Son Cabinet se situe au niveau de ce même Lot 7 bis Mermoz, Dakar – Sénégal, joignable au (+221) 338 24 21 16.



Donc, les accusateurs du Général Moussa Fall dans cette affaire sont tout simplement de mauvaise foi. Ils ne montreront jamais de papiers visibles de droits réels sur lequel, est inscrit le nom du Général Moussa Fall né le 20 Mai 1963 à Thiès de la Gendarmerie nationale. Leral défie quiconque qui prétend disposer de ces papiers de procéder à sa publication.



Au Sénégal, reconnaît-on, les manipulateurs sautent sur tout pour s’attaquer à d’honnêtes serviteurs de la République et installer une polémique sans fin. Leur objectif est tout bonnement de ternir injustement leur image et par ricochet, anéantir leur réputation. Toutefois, l’on peut dire que Général Moussa Fall sort indemne de cette affaire, puisqu’il ne détient, tout compte fait, aucun titre de propriété ni de documents afférents aux droits réels de cet immeuble visé. Ainsi, regrette-t-on, le ridicule ne tue pas. Le cas échéant...certains seraient déjà présentement au cimetière, à défaut de se déclarer prisonnier à vie à la citadelle du silence. Mais, malheureusement, les aigris ne désarment pas...





