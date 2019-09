Génération Foot - Zamālek d’Egypte ce samedi: Un match qui s’annonce difficile Les deux équipes Génération Foot et Zamalek s’affrontent cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès, en match comptant pour la qualification de la Ligue africaine des champions.

La Génération Foot accueille ce samedi, au stade Lat Dior de Thiès, le Zamālek d’Egypte. Un match qui s’annonce très difficile entre ces deux équipes.



Les deux entraîneurs Micho Sredojovic de Zamālek d’Egypte et Djiby Fall ont largement parlé de leur ambition, hier l’hors de leur conférence de presse.



M. Sredojovic a déclaré que les troubles politiques que traverse la Fédération égyptienne de football, n’affectent en rien l’évolution et les performances de son équipe. Malgré l’absence de trois joueurs majeurs, il compte mettre tous les avantages de son côté pour remporter ce duel.



Quant à Djiby Fall, il a l’avantage de jouer devant son public. Avec une entrée gratuite pour les fervents supporters, un grand monde est attendu à cette rencontre, qui est d’une importance capitale pour les deux équipes.

