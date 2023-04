«Génocide» d’Israël contre le peuple palestinien : Le Ris dénonce le «regard complice de la communauté internationale»

Elle explique que depuis plus d’un demi-siècle, Al Aqsa et toute la Palestine sont sous «la fureur meurtrière de l’Etat terroriste d’Israël, sous le regard complice de la communauté internationale».



Affectés par cette situation, Cheikh Matar Kébé et Cie soutiennent que toute petite occasion constitue un prétexte pour Israël «de resserrer son emprise génocidaire sur le peuple martyr de Palestine».



A titre d’exemple, ils citent les dernières tueries perpétrées au sein même de la mosquée d’Al Aqsa, dans la Bande de Gaza et au Liban, sur un peuple «désarmé» et «meurtri».



Le Ris soutient qu’il ne se lassera jamais de dénoncer ces «crimes de guerre» et «crimes contre l’humanité». Ainsi, il renouvelle non seulement son «soutien», mais aussi et surtout, son «engagement indéfectible» aux côtés du peuple palestinien.

Bes Bi