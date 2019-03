Accueil Envoyer Partager sur facebook Génocide en Bosnie : Radovan Karadzic condamné à la perpétuité Rédigé par La rédaction de leral.net le 20 Mars 2019 à 17:41 Ce mercredi, la justice internationale a condamné en appel l’ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, à la prison à perpétuité. Il a été jugé responsable des atrocités commises pendant la guerre intercommunautaire qui a ravagé l'ex-Yougoslavie dans les années 1990.



Radovan Karadzic a définitivement été jugé coupable de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.



L’ex-président des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a été condamné ce mercredi en appel à la prison à perpétuité par la Cour de justice internationale, après avoir été initialement condamné à purger 40 ans de prison pour génocide et crimes de guerre.



Les juges du tribunal de l’ONU à la Haye ont condamné Karadzic pour des atrocités commises durant le conflit en Bosnie (1992-1995), dont celles perpétrées à Srebrenica, dans l’est du pays, a déclaré le juge, Vagn Joensen.



En première instance, les juges "ont sous-estimé l’extrême gravité de la responsabilité de Karadzic dans les pires crimes commis" durant le conflit en Bosnie, a déclaré le juge, Vagn Joensen, soulignant "l’étendue" et la "cruauté systématique" de ces crimes.



Acte de génocide

Tour à tour psychiatre, poète, président, guérisseur, Radovan Karadzic restera dans l’histoire comme l’un des artisans des pires atrocités en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.



Aujourd’hui âgé de 73 ans, Karadzic est depuis 2009 derrière les barreaux du quartier pénitentiaire des Nations unies, à La Haye. Il avait été arrêté en juillet 2008 dans un bus de la banlieue de Belgrade après 13 ans de cavale.



Selon les chiffres du Mémorial de Potocari, les forces serbes de Bosnie ont tué en juillet 1995 dans l’enclave de Srebrenica, plus de 8 000 hommes et adolescents musulmans, un crime considéré par la justice internationale comme un acte de génocide.











