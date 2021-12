Genre et Covid-19: Zoom sur une série de mesures avec l’appui des partenaires au développement destinée aux femmes Soucieux d’atténuer les effets de la crise sanitaire susceptibles d’aggraver les inégalités de genre, pendant et après la pandémie, et d’annihiler les acquis dans l’accumulation de capital humain, l’émancipation économique et la capacité de décision et d’action des femmes, l’Etat a mis en œuvre une série de mesures avec l’appui des partenaires au développement.

