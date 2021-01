Geste à magnifier: La Police soigne son image et distribue des masques aux populations C’est comme si Felix Antoine Diome voulait polir l’image des troupes auprès des populations. Dans un geste à magnifier, la police a soigné son image, en distribuant des masques aux populations.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Janvier 2021

Comme à Dakar et au niveau d’autres zones aussi, les gens ont du mal à respecter les mesures-barrières, comme le port du masque, hier, les policiers ont investi les rues de Dakar, pour une caravane de distribution de masques et de sensibilisation contre la pandémie.



Selon l’info partagée par SeneCafeActu, jusque dans les bus, les hommes du lieutenant Malick Niang ont distribué des masques en lieu et place de verbalisations.



