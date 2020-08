Gestes barrières - Durcissement des sanctions - 830 personnes interpellées, 340 sont de Dakar Dakar est la cible n°1 dans le durcissement des sanctions à l'encontre des récalcitrants dans le cadre du respect des gestes barrières. La décision a été prise en Conseil des ministres.

Déja, rien que dans la journée de mardi, 830 personnes ont été interpellées par la police, sur le territoire national , pour non port de masque.

Et parmi elles, les 340 habitent à Dakar.



Des consignes fermes ont été données aux forces de l'ordre pour ne plus tolérer les grands rassemblements lors des funérailles, baptêmes, rencontres dans les plages, bars, lieux de culte.



Ceci comme pour tenter de juguler la vitesse de croisière de la Covid-19 qui a fait ce mercredi quatre (4) autres décès, soit au total 218 morts, 38 cas graves et 106 nouvelles contaminations.





