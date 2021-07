Gestion Covid-19 : Abdoul Mbaye et Cie réclament la tête de Diouf Sarr Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|





Source : D’après Rewmi Quotidien et L’AS, la gestion de la pandémie de Covid-19 n’enchante pas le Congrès de la renaissance démocratique (CRD). En effet, la Conférence des Leaders a relevé “l’incompétence manifeste” du ministre de la Santé et de l’Action sociale. Abdoul Mbaye et Cie estiment que “Abdoulaye Diouf Sarr a démontré devant tous les Sénégalais […]Source : https://www.lasnews.info/2021/07/30/gestion-covid-...

