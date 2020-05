Gestion Covid-19 : Moustapha Cissé Lo interpelle l'assemblée nationale, corrige Sonko et définit une autre stratégie post Covid Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mai 2020 à 17:46 | | 1 commentaire(s)| Invité de Jokko, Le premier Vice Président de l'assemblée nationale a fait une analyse très positive de la gestion de la pandémie Covid-19 en magnifiant les mesures prises dépuis le début par les autorités administratives et sanitaires. Il s'est par la même occasion félicité de l'attitude responsables de la classe politique en particulier celui d'Idrissa Seck dont il salue la sagesse et la solidarité dans cette guerre.

L'Ex Président de la CEDEAO n'a pas à cet effet manqué de qualifier les propos d'OUSMANE SONKO de politique car ne reposant sur aucune base scientifique dit-il .

Ce pendant, il regrette que L'assemblée nationale ne fasse aucun effort pour élucider les sénégalais face aux polimiques créés par les tests de l'institut Pasteur de Dakar (IPD), il déclare d'avoir interpellé en personne La Présidente de la commission de la santé Awa Gueye pour mener une enquête sur cette affaire.

Sur le plan économique, l'Honorable député très connu dans le monde agricole a appelé au Président de la République de trouver une nouvelle stratégie agricoles, seules moyens selon lui de faire face à la crise post Covid-19. Il soutient que Le Sénégal doit se départir de cette agriculture concentrée uniquement sur l'arachide qui ne donne plus les résultats escomptés... Regardez



Accueil Envoyer à un ami Partager