Gestion, conditions d’attribution du foncier sur le littoral : le maire de Yeumbeul nord dans le viseur des opposants Le maire apériste de Yeumbeul nord, Daouda Ndiaye, est secoué depuis quelque temps par la société civile et le 3e adjoint au maire de la Ville de Pikine, Matar Diop, sur les conditions d’attribution du foncier sur le littoral.

Selon « L’As », il faut noter que le responsable apériste Matar Diop lorgne son fauteuil en plus de l’opposition. Sept responsables de Bés du Ñakk, du Pds, Pur, Taxawu Senegaal, Pcs jengou Tabax entre autres ont décidé d’unir leurs forces pour déboulonner Daouda Ndiaye et trouver des solutions aux maux dont souffre leur commune.



Ibrahima Diagne du Pcs/jengou Tabax a appelé les populations à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales pour sanctionner le maire Daouda Ndiaye.



