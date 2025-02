Gestion de l’ASP : Oumar Touré fait le point

Lors de son passage dans l’émission "Champ contre champ" sur la télévision nationale, Oumar Touré, Directeur général de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), a apporté des éclaircissements sur plusieurs aspects de la gestion de l’Agence ainsi que sur des sujets d’actualité.



Concernant le déploiement des ASP en région et les rumeurs de licenciements à son arrivée, M. Touré a été catégorique : « Aucun licenciement n’a eu lieu. Le problème résidait dans le non-respect de la grille salariale. Certains anciens directeurs continuaient à percevoir des salaires injustifiés. Après avoir saisi le Conseil de surveillance et l’Inspection du Travail, une nouvelle grille salariale a été mise en place ». Il a précisé qu’une seule personne, refusant une baisse de salaire, a reçu un préavis et une indemnité de trois mois, conformément à la loi.



Sur la question des ASP radiés, il a rappelé que leur réintégration, bien qu’entamée, nécessite une autorisation budgétaire. « Leur formation a été planifiée à Thiès, mais leur recrutement doit respecter les textes en vigueur », a-t-il ajouté.



M. Touré a également évoqué le projet Banlieue sûre, initié par le ministère de l’Intérieur, qui vise à renforcer la sécurité dans les zones périurbaines, grâce à une collaboration étroite entre les acteurs locaux.



En ce qui concerne les véhicules réformés et vendus, il a dénoncé une procédure irrégulière et annoncé des démarches judiciaires pour récupérer ces biens essentiels au fonctionnement de l’Agence.



S’inscrivant dans la logique de rationalisation des dépenses, le Directeur de l’ASP a souligné les efforts consentis pour réduire les dépenses, notamment en matière de dotation en carburant.



Pour conclure, Oumar Touré a exprimé sa gratitude envers les autorités, pour leur soutien dans la gestion des défis budgétaires de l’ASP.