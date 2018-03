Gestion de l’eau du sénégal, 3 compagnies françaises se disputent le contrat

Apres moult avenants au profit de la SDE, l’état sénégalais a décidé de renouveler le contrat d’affermage relatif à la gestion de l’hydraulique urbaine et périurbaine devant arriver à échéance au 31 décembre 2018.



Au-delà de la sénégalaise des eaux, deux autres compagnies françaises, notamment Veolia et Suez, sont entrées dans la course pour la gestion de l’eau du Sénégal. Le processus d’appel d’offres devra prendre fin en septembre pour dévoiler la société adjudicataire.



Et du côté de la SDE, les responsables restent pour le moment, optimistes. « Nous SDE, nous sommes confiants. Car, nous avons su établir des relations saines avec la SONES et l’état du Sénégal pour arriver à des résultats satisfaisants », a soutenu hier, le directeur général, Abdoul Baal, lors d’une rencontre avec la presse.



Le premier contrat d’affermage de la SDE, qui a démarré en 1996, est arrivé à échéance en 2006. Et de 2006 à maintenant, il n’y a eu que d’avenants qui ont prolongé le contrat sur la base d’offres spontanées que la sénégalaise des eaux présentait à l’état.

Le quotidien