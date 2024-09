Gestion de l'hydraulique à Médina Sabakh et environs : Les habitants dénoncent l’«échec» de l'Office des Forages Ruraux (OFOR) Depuis la mise en œuvre de la réforme de la gestion de l'hydraulique rurale, les populations des zones rurales, notamment celles de Médina Sabakh et environs, subissent de lourdes conséquences. Lors d'une conférence de presse, les habitants ont dénoncé les dysfonctionnements de cette réforme qui, selon eux, aggravent leurs difficultés relativement à l'accès à l'eau.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2024 à 17:40 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Sadibou Bâ, porte-parole du mouvement « Sam Sa Momel », a souligné que l'Office des Forages Ruraux (OFOR) n’a pas respecté les engagements stipulés dans son cahier des charges, notamment ceux relatifs aux fermiers, tels que Flexeau et Aquatech. Ces sociétés rendent, selon lui, la vie extrêmement difficile aux usagers.



El Hadji Ibrahima Sokhna, président du collectif des usagers des forages de Keur Madiabel, a également fustigé l’inaction des autorités face à cette situation injuste. Selon lui, les factures d’eau qui s’élevaient autrefois à 5 000 FCfa par mois, atteignent désormais 15 000 FCfa. Une hausse jugée inacceptable par les populations.



De plus, Flexeau impose une pénalité de 40 000 FCfa aux usagers absents de leur domicile, tandis que les frais de branchement, qui étaient de 15 000 FCfa du temps des ASSUFOR, dépassent aujourd'hui les 100 000 FCfa. Ce coût inclut obligatoirement l'achat de matériel auprès de Flexeau, imposant ainsi une double charge aux usagers.



Les intervenants ont rappelé qu'à l'époque des ASSUFOR, les fuites d'eau étaient réparées en moins de 24 heures. Aujourd'hui, ces fuites persistent, créant des mares d'eau stagnante, tandis que la fréquence des pannes de forage ne cesse d'augmenter. Les retards dans les interventions, dus à un manque d'expertise, amplifient les souffrances des usagers.



Les habitants de Médina Sabakh demandent ainsi la dissolution de l'OFOR, qu'ils considèrent comme responsable de l'« échec » de cette réforme. Ils interpellent les autorités, rappelant les promesses du président de la République et du Premier ministre lors de la campagne électorale, en réclamant l’exclusion de Flexeau et d’Aquatech de leurs localités.











Avec Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook