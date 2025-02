Gestion de la dette et dégradation de l'annotation Moody’s / Moussa Bocar Thiam défend Macky Sall : « Il n’a jamais laissé un pays en ruine! » Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2025 à 01:10 | | 0 commentaire(s)|

Moussa Bocar Thiam s’est montré préoccupé par la gestion actuelle de la dette du Sénégal et la récente dégradation de l'annotation économique du pays. L’ancien ministre met en évidence les conséquences dramatiques de cette mauvaise gestion, qui a conduit à une perte de crédibilité du Sénégal sur le marché international. Il pointe du doigt l’endettement massif du pays et l’absence de transparence quant à l’utilisation des fonds empruntés, affirmant que cette situation menace l’avenir économique du Sénégal. Pour le maire de Ourossogui, la dégradation de la note du Sénégal par l’agence de notation Moody’s est un indicateur alarmant de la mauvaise gestion financière du gouvernement actuel.



Il critique également la manière dont le régime en place utilise la question de l’endettement pour justifier ses échecs et détourner l’attention des véritables problèmes du pays. Selon lui, l’endettement n’est pas un problème en soi si les fonds sont utilisés à bon escient pour le développement, mais l’absence de résultats tangibles et la mauvaise gestion de ces ressources ne peuvent qu’aggraver la situation. Moussa Bocar appelle ainsi le gouvernement à assumer ses responsabilités et à clarifier où ont été investis les emprunts contractés, tout en appelant à une meilleure gestion économique pour redorer l’image du Sénégal à l’international.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Gestion-de-la-dette-et-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager