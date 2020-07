Gestion, départ de certaines compagnies: les grosses révélations de Birahim Seck sur l'hôtel King Fahd Palace

Birahim Seck n’a pas raté la gestion de l’hôtel King Fahd Palace. Invité hier de l’émission le grand Jury sur la Rfm, le coordonnateur du Forum civil a révélé que plusieurs compagnies aériennes (Air France, Kenya Airways, Emirates, Air Algérie) ont quitté l’hôtel. Ces dernières, dit-il, n’ont plus d’abonnement à l’hôtel King Fahd Palace. Pire, Birahim Seck d’indiquer que la compagnie Turkish Airlines va partir s’il n’y a pas de changements. «Tout est en train d’être fait pour faire disparaître l’hôtel et vendre le foncier. Il faut un comité de gestion à King Fahd Palace, car c’est un bien public et on ne devrait pas confier la gestion de l’hôtel à une seule personne. Ce n'est pas le bien d'un privé», a-t-il lâché. Et quand Birahim Seck parle, c’est pour dire juste une partie.

