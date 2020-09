Gestion des Chambres de Commerce du Sénégal: Macky Sall exhorte à une évaluation globale Le Chef de l’Etat, revenant sur la modernisation de la gestion des Chambres de Commerce du Sénégal, a demandé au ministre du Commerce, en liaison avec les ministres en charge des Finances, de l’Economie, de l’Agriculture et de l’Industrie, de procéder à l’évaluation globale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, en vue d’engager, dans le consensus, les modalités d’application intégrale de la réforme des Chambres consulaires de 2017.

