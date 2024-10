Gestion des dépôts, consignation, ingénierie, infrastructures : La Cdc et la Cdg du Maroc signent une convention de partenariat

Lors de cette signature, informe la même source, M. Keita a rappelé l’importance de cette collaboration stratégique. Il a souligné que cette convention renforce l’engagement du Sénégal à répondre aux défis liés à la souveraineté économique et au développement à travers des synergies et des partenariats innovants.



Les axes principaux retenus dans cette convention portent sur la gestion des dépôts réglementés et des consignations. Il y a également l’ingénierie civile et infrastructures. Sur ce point, il est prévu la collaboration entre Novec, filiale de la Cdg, et le Consortium africain de conseil et d’organisation (Caco), filiale de la Cdc, pour des projets d’infrastructures dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’agriculture et de l’environnement.



Les échanges techniques et stratégiques sont également concernés : un partage d’expertises sur des sujets liés à l’ingénierie financière, au montage de projets, et aux meilleures pratiques organisationnelles pour garantir une efficacité opérationnelle accrue et maximiser l’impact sur les territoires et les entreprises.



«La mutualisation des expertises technologiques et numériques : un volet important de la coopération est dédié à l’innovation digitale, notamment à travers des projets conjoints dans les domaines du Blockchain, de l’Intelligence artificielle et du Robotic Process Automation (Rpaa). Le Lab Digital de la Cdg et Synapsys SA, filiale de la Cdc, sont appelés à jouer un rôle majeur dans cette exploration technologique », explique-t-on. Les deux structures entendent également créer un véhicule d’intervention commun.



Comme annoncé lors de l’Atelier de partage de septembre 2024, la Cdc s’engage dans une démarche de territorialisation des investissements et de promotion de l’inclusion financière à travers le soutien aux secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Cette dynamique sera renforcée lors du Salon national des investisseurs que la Cdc organisera en décembre 2024, avec pour objectif de mobiliser et transformer l’épargne domestique à travers des partenariats innovants.



Adou Faye

