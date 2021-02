Gestion des infrastructures sportives : Macky Sall presse Matar Bâ ! Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 22:19 | | 0 commentaire(s)|

La gestion durable des infrastructures est une des préoccupations du président de la République. Profitant du Conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l’Etat a invité le ministre des Sports Matar Bâ de lui faire des propositions sur un modèle à adopter. « Le Président de la République demande, à cet effet, au Ministre […] La gestion durable des infrastructures est une des préoccupations du président de la République. Profitant du Conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l’Etat a invité le ministre des Sports Matar Bâ de lui faire des propositions sur un modèle à adopter. « Le Président de la République demande, à cet effet, au Ministre des Sports, en relation avec les Ministres en charge des Finances et des Partenariats public-privés (PPP), de lui proposer un modèle de gestion des infrastructures sportives réalisées par l’Etat, avec un cahier des charges pour l’exploitant, garantissant la maintenance durable et la rentabilisation des édifices », rapporte le communiqué final. Dans le même sillage, le chef de l’Etat a invité le Ministre des Sports à « accentuer la réforme des textes législatifs et réglementaires relatifs au Sport national », en tenant compte du rôle « d’encadrement de l’Etat et des responsabilités des fédérations sportives ».



Source : Source : https://www.lasnews.info/gestion-des-infrastructur...

