Gestion des inondations : 7/10 points, non exécutés

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Le Programme décennal de gestion des inondations (Pdgi) se déclinait sur 10 points. Depuis son lancement, il a été constaté que 7 sur ces 10 points n’ont jamais été exécutés.



L’ancien député et géographe-environnementaliste, Abdou Sané dans les colonnes de L’Observateur cite que l’avant-dernier point, pour lequel il était question de mettre en place un observatoire en charge de suivi de la lutte contre des inondations.



«Au niveau de cette structure, il devait y avoir des universitaires, des experts et des élus locaux. Mais, il n’y a pas de suite et on n’en parle pas», a expliqué l’ancien parlementaire, interrogé par nos confrères de l’Obs.



