Gestion des ressources naturelles: Macky invite l’opposition dans Cos-Petrogaz Le chef de l’Etat a réitéré son invite à l’opposition et la société civile, à intégrer le Cos-Petrogaz, l’instance de contrôle et supervision de la politique de l’État dans le domaine du pétrole et du gaz. Il l’a annoncé ce mardi, lors de l’atelier sur la mise en œuvre de la loi sur le Contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz.

« Le comité d’orientation stratégique Cos-petrogaz, dans sa composition, est désormais élargi à la société civile et à l’opposition. Je charge le ministre des Mines d’étudier avec ses entités, la désignation de leurs représentants qui seront désormais dans la composition de Cos-petrogaz », a, en effet, déclaré le chef de l’Etat au cours de son allocution.



Ce, pour s’inscrire « dans la logique de la mise en place d’une politique et d’une gouvernance publique, saine, transparente et durable de nos ressources naturelles, pétrolière et gazière en particulier », a-t-il ajouté.

