Gestion du Soleil : Les travailleurs trainent Yakham Mbaye devant l’Ofnac Les délégués des travailleurs du Soleil ont déposé, avant-hier, une plainte contre leur Directeur général, Yakham Mbaye, à l’Office national de la lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) pour « enrichissement illicite et détournement de deniers publics ». Joint au téléphone, le journaliste, coordonnateur du collège des délégués et vice-président du Synpics section Le Soleil, est revenu sur les raisons pour lesquelles ils ont saisi l’organe de contrôle.

«Effectivement, ce matin nous avons déposé une lettre de dénonciation à l’Ofnac contre Monsieur Yakham Mbaye. C’est une délégation de 19 personnes et c’est le coordonnateur adjoint du collège des délégués qui a été reçu au bureau des courriers. Et, les gens de l’Ofnac ont été très réceptifs et se disent sensibles à la situation du Soleil qu’ils suivent de très près», a dit Ndiol Maka Seck.



«Au-delà de son sinistre bilan au plan social, il est en train de mettre l’entreprise droit dans le mur. Sa gestion est catastrophique et les gens ont peur pour leur avenir», a-t-il soutenu.



M. Seck dit rester «optimiste» quant à la suite qui sera réservée à ce dossier. «Parce que l’Ofnac, c’est des fonctionnaires autonomes. Donc, nous avons espoir que les responsabilités seront situées dans cette affaire. Par ailleurs, nous envisageons de déposer d’autres plaintes notamment auprès du procureur de la République parce que ce qui se passe au Soleil est trop grave pour qu’on n’en parle pas. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour que Yakham Mbaye arrête son entreprise de destruction. Nous allons faire des actions d’envergure à partir de cette semaine pour dénoncer sa gestion», a-t-il aussi ajouté.



Il a informé d’ailleurs qu’ils feront face à la presse ce jeudi pour faire de «graves révélations» sur la gestion de Yakham Mbaye à la tête du Soleil.

