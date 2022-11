Gestion du cadre macro-économique: GRAS-CAP 2024 félicite le Gouvernement du Sénégal pour les résultats positifs constatés par le FMI Le Groupe de Réflexion et d’Actions Stratégiques (GRAS-CAP 2024) a examiné hier, mercredi la situation politique nationale et internationale. Ledit cadre félicite le Gouvernement du Sénégal pour les résultats positifs constatés par le FMI sur la gestion du cadre macro-économique, lors de sa mission de revue, tenue du 04 au 15 novembre.

Abordant le premier point de l’ordre du jour, le GRAS-CAP 2024 félicite le Gouvernement du Sénégal pour les résultats positifs constatés par le FMI sur la gestion du cadre macro-économique, lors de sa mission de revue, tenue du 04 au 15 novembre. Malgré la crise économique mondiale et ses chocs sismiques, notre pays garde encore le cap de la croissance économique qui est projetée entre 8 et 10 % en 2023-2024, avec une mobilisation des recettes satisfaisante et une maitrise progressive de la forte inflation importée.



Le GRAS apprécie surtout la volonté constante du Président Macky SALL de renforcer la résilience en faveur des couches les plus vulnérables grâce à la mise en place de filets sociaux et de transferts monétaires que le FMI encourage d’intensifier. Cette volonté du Chef de l’Etat s’est encore confirmée par des baisses substantielles sur les prix des denrées et du loyer.



Analysant la situation géopolitique internationale, le GRAS-CAP 2024 salue le succès diplomatique obtenu par le Président Macky SALL lors du Sommet du G20, tenu à Bali, en Indonésie. En effet, les membres du G20 ont fortement soutenu la candidature de l’Union africaine au poste permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.



Ce succès diplomatique est le fruit d’un leadership confirmé et de capacités intrinsèques de plaidoyer du Président de la République, Macky SALL, qui porte, avec brio, la voix de l’Afrique sur la scène internationale.



Sur un autre registre, le GRAS-CAP 2024 adresse tous ses vœux de succès à l’équipe nationale de football, championne d’Afrique, pour sa participation à la coupe du monde au Qatar et souhaite prompt rétablissement à Sadio Mané. Le GRAS félicite également l’équipe nationale d’Handball pour sa qualification en demi-finale.



Le GRAS invite donc tout le peuple à faire bloc autour des lions de la Teranga et taire les querelles afin de les pousser à réaliser un exploit historique. A coeur vaillant, rien d'impossible. Tous unis pour un seul but « Manko wutti ndam li »



A retenir, le GRAS-CAP 2024 est constitué de cadres de la CCR, membres fondateurs de l’APR, qui ont jugé nécessaire de créer librement un groupe de réflexion et d’actions stratégiques pour apporter une contribution significative dans la prise en charge du combat politique, compte tenu des enjeux et défis du contexte.





