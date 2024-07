Gestion du littoral ; descente du Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires M. Moussa Balla FOFANA dans les départements de Guediawaye et de Keur Massar ! Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2024 à 23:18 | | 0 commentaire(s)|





En 2024, à la faveur de l’élection du Président Bassirou Diomaye FAYE, une procédure d'audit a été lancé afin de faire une constation exhaustive du littoral caractérisée par des pratiques inéquitables et opaques.

Se faisant, le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires Moussa Balla FOFANA s’est déplacé dans les départements de Guédiawaye et de Keur Massar pour rencontrer les populations locales et mesurer l'ampleur des pratiques sur le littoral.

Au-delà du littoral, M.Moussa Balla FOFANA se dit sensible aux défis environnementaux tels que la pollution marine - le vote de la loi sur l’interdiction du plastique, la dépollution de la Baie de Hann etc.

Il faut rappeler que nous avons, à travers l’histoire, toujours eu des populations habituées à vivre en bord de mer : les pêcheurs tioubalo peulh, niominka sérère, lébou, certains habitants historiques de zones côtières etc. Il y a aussi des occupations d’ordre économique, d’utilité publique et d’intérêt général.

La réalisation de réceptifs hôteliers est, par exemple, importante pour le tourisme, secteur qui contribue de manière significative au PIB national et dont l’apport sera encore plus déterminant . Le problème réside surtout dans les affectations privées concédées, parfois au mépris de la loi, qui sont à dénoncer et à combattre.

Des centres commerciaux de Copa Cabana, par exemple, aux hôtels de La Rochelle en passant par les aménagements payants de la corniche d’Abu Dhabi, tous les pays disposant d’un atout littoral l’exploitent selon des ratio hôtels - accès public - plages de pêcheurs - aménagements etc. L’enjeu réside selon le Ministre dans l’optimisation de cette exploitation.

Ainsi, à travers la suspension des attributions en cours sur nos 760 kilomètres de littoral, lancée par S.E.M Bassirou Diomaye FAYE et réitèrée par le Chef du Gouvernement M.Ousmane SONKO, nous tendrons indéniablement vers la réappropriation du Littoral, et un meilleur renforcement de l’action publique car sans une action publique forte, sans détermination politique, il sera impossible d’exploiter efficacement ce potentiel.

El H DIA !







Source : Source : https://www.jotaay.net/Gestion-du-littoral--descen...

