Gestion du pétrole: Le Sénégal accueille une rencontre majeure en décembre Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 22:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal abrite, sous la présidence de son Excellence Macky Sall, Président de la République, les 13 et 14 décembre 2021, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, la conférence-exposition Msgbc Oil, Gas and Power 2021. Cette rencontre a pour objectif de promouvoir le potentiel du bassin commun MSGBC, nom donné au […] Le Sénégal abrite, sous la présidence de son Excellence Macky Sall, Président de la République, les 13 et 14 décembre 2021, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, la conférence-exposition Msgbc Oil, Gas and Power 2021. Cette rencontre a pour objectif de promouvoir le potentiel du bassin commun MSGBC, nom donné au bassin sédimentaire qui regroupe la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau et la Guinée Conakry. Le ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima est revenue au cours d’un point de presse, tenu ce mardi 26 octobre, sur les enjeux stratégiques de cette rencontre, de haute portée. Dans sa communication, le ministre indique que la rencontre est «l’une des premières conférences majeures sur l’énergie en Afrique qui réunit l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique, pétrolière et gazière». L’organisation de ce genre d’événement, participe à la redynamisation du secteur pétrolier, et surtout à attirer les investisseurs internationaux. Selon le ministre, le choix du Sénégal par Energy Capital and Power (ECP) se justifie par les avancées notables enregistrées, dans le secteur de l’énergie, souligne t-elle. «Par le biais de cette conférence, nous affirmons avec force aux investisseurs nationaux et internationaux que le Sénégal et la sous-région sont ouverts aux affaires et que nos secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité représentent une opportunité d’investissement inégalée en Afrique, au vue de sa stabilité politique et de son cadre réglementaire», rappelle le ministre en charge du pétrole et des énergies.



Source : Source : http://lesoleil.sn/gestion-du-petrole-le-senegal-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager