Gestion proactive et stratégique des Douanes sénégalaises : Le rôle crucial de la DRUM dans la lutte contre la fraude et la contrebande Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2024 à 15:27 | | 0 commentaire(s)| Les activités économiques sont soutenues par les Douanes, qui agissent comme une articulation essentielle entre les intérêts internationaux et nationaux, assurant la régularité des échanges commerciaux. Au cœur de ces activités, se trouve la Direction des Renseignements et des Unités Maritimes (DRUM), créée il y a 12 ans, lorsque Dr. Mbaye Ndiaye a assumé la direction de l'organisation.



La DRUM, d'abord, accueille au sein de ses locaux? le Directeur régional des Douanes pour le Réseau Général des Douanes, le Colonel Ousmane Faye. Il s'est exprimé, lors de notre entretien, sur le rôle crucial que joue la DRUM pour le régime fiscal local, le Collecteur des Douanes Faye. Il a souligné qu'en plus d'être une source inestimable de renseignements, la DRUM est la clé pour lutter contre la fraude et les pratiques illicites dans le cadre de la Mission Opérationnelle de Lutte contre la Fraude et la Contrebande (Mole10).



Par ailleurs, il est essentiel de mentionner que la gestion de la DRUM se fait dans un souci d'efficacité, d'engagement et de proximité. Les agents douaniers affectés à la DRUM, sont hautement qualifiés et bénéficient de formations régulières pour maintenir leur expertise dans la collecte, l'analyse et l'échange de renseignements pertinents. Cette approche proactive se révèle être un élément essentiel, dans la lutte contre les diverses formes de criminalité transfrontalière.



En conclusion, la gestion des Douanes sénégalaises, par le biais de la DRUM, s'inscrit dans une dynamique d'amélioration constante. Elle garantit non seulement la sécurité des frontières et la régularité des échanges commerciaux, mais elle contribue également au développement économique du pays, en assurant un environnement commercial sain et transparent.







Accueil Envoyer à un ami Partager