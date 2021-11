Gestion publique: Un élan de consolidation et de modernisation, encouragé

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 20:55 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République indique dans cet élan de consolidation de la modernisation de la gestion publique, la nécessité de renforcer la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales, ainsi que la gouvernance budgétaire financière et comptable de ces démembrements de l’Etat.



Le Chef de l’Etat, signale, à ce sujet, l’urgence d’élaborer un régime financier et comptable des collectivités territoriales en cohérence avec le cadre budgétaire et comptable de l’Etat.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos