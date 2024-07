Gestionnaire de l’Aibd : Las a fait un chiffre d’affaires de 150 milliards FCfa, en 7 ans

6 ans après l’ouverture de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), la société Limak-AibdSumma (Las), chargée de sa gestion a annoncé, vendredi, à l’Aps, avoir réalisé un chiffre d’affaires de 150 milliards de francs Cfa, depuis 2018, lit-on dans "Bes Bi".



Son Directeur général, Askin Demir a souligné qu’en 2022-2023, l’Aibd a été « le meilleur aéroport d’Afrique, avec un nombre croissant de passagers et de nouvelles destinations ».



L’entreprise turque souligne « un réseau comprenant 45 destinations et 28 compagnies de transport aérien », précisant que Las a « injecté plus de 255 milliards de francs Cfa dans l’économie nationale depuis sa création » et un nombre de passagers enregistrés en 2023, à l’aéroport Blaise Diagne, qui s’élève à 2 942 594, soit une hausse de 12 % par rapport à celui de l’année précédente, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), conclut M. Demir, qui visitait le centre multimédia de l’Aps.