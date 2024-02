Gestionnaire des entreprises: Thierno Seck, Directeur des opérations de T&A Images Solutions, un véritable manager

Thierno Seck de T&A Images Solutions, est détenteur d’un NBA en gestion des entreprises en 2009. Il a été à Cisco Académie networking, entre 2007 et 2009. Il a eu un diplôme des systèmes d’information entre 2009 et 2011. Par la suite, il devient Senior stratégie and It. Cette fois-ci, il a eu à conduire des projets et des changement et risques. Il remplit des tâches de définition de stratégie information et implémentation. Thierno Seck est aussi, general manager Director de Vivi Diesign, spécialisé dans la vente de salons, de matériels de cuisine... Depuis juillet 2017, il est devenu Directeur des opérations de T&A. Il a une vision panafricaine. Le jeune entrepreneur a eu à travailler dans certaines Institutions africaines, dont la Cedeao et l’Uemoa.