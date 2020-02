Ghana: Trompé par sa "chérie", un féticheur pique une crise et se retrouve à l’hôpital

Selon un témoin oculaire qui s’est entretenu avec Ghpage.com, Paa Dogo, spécialiste de la guérison des problèmes mentaux, a été chargée de soigner l’infirmière qui lui a été amenée car elle avait des problèmes psychologiques.



«La dame a découvert que son petit ami, qui réside à Accra, avait une liaison avec sa meilleure amie. La vie est devenue insupportable pour l’infirmière qui a par la suite tenté de se suicider à cause du chagrin. »



«Elle agissait anormalement à un moment donné, alors nous pensions même qu’elle devenait folle. Un ami l’a envoyée à Paa Dogo pour la guérir et l’aider à surmonter le chagrin », a déclaré Maame Pokua.



Quelques semaines après avoir été amenée à Paa Dogo, elle s’est améliorée et a commencé à sortir avec son guérisseur.



«Quelques semaines après la rencontre, Paa Dogo est allée chez l’infirmière pour lui donner des fleurs de pré-saint valentin mais a trouvé l’ex-petit ami au lit avec elle. Paa Dogo a laissé tomber les fleurs et a immédiatement crié: “Oh Jésus, je suis mort.”



Au moment où nous mettions cet article en ligne, il était dans le coma et recevait un traitement médical à l’unité de soins intensifs de l’hôpital régional Effia Nkwanta de Takoradi.









AFRIKMAG