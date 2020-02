Ghana: Un pasteur met en vente une huile pouvant "guérir" le coronavirus

Le dirigeant de International God’s Way Church aurait lancé le produit lors du dernier service dominical qu’il a organisé dans son église. Selon lui, la flambée du Coronavirus en Chine est une préoccupation pour lui, et de peur que la maladie n’atteigne le Ghana, il a décidé de trouver l’huile.



Il a dit que l’huile pourrait être appliquée comme répulsif pour se défendre à la fois physiquement et spirituellement. L’huile coûte 200 GHS et a été approuvée par le département FDA paradisiaque, a détaillé Obinim.



Pendant ce temps, l’épidémie du virus continue de se propager, selon les dernières informations en provenance de Chine.



Alors que le gouvernement chinois travaille dur pour trouver un remède contre le virus, d’autres pays, y compris des scientifiques australiens, ont répliqué le coronavirus dans le but de développer un vaccin.