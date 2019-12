Ghana : Un "pasteur" se lave à l’église et demande aux fidèles de boire l’eau de son bain

Une vidéo devenue virale sur la toile montre un « prétendu » homme de Dieu en train de prendre son bain dans un tonneau et ensuite on le voit partager cette eau aux membres de son église.



C’est sans doute l’acte le plus dégoûtant que l’on puisse voir et c’est choquant que ses fidèles aient été plus qu’excités de boire l’eau sale du bain de leur pasteur.



Ce dernier, pasteur de l’église Endtime Church of Nation, affirme que Dieu lui a ordonné de le faire et que cela apporterait des bénédictions à quiconque boirait cette eau.