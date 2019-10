Ghana: Une femme battue par son amant marié et son épouse

La femme a révélé qu’elle avait rendu visite à son baby Dady chez lui parce que toutes les tentatives pour le joindre au téléphone sont restées vaines. Elle a cependant été violemment agressée par l’homme et sa femme, qui lui ont également laissé des coupures au bras et au visage avec un rasoir.



Qauye a heureusement été sauvée par les voisins. Francisca a mentionné qu’elle avait signalé l’affaire à la police mais n’avait pas obtenu justice, car selon elle, l’officier qui devrait se battre pour elle, l’aurait plutôt attaquée avec des insultes.



Selon des sources, la police se méfierait de poursuivre l’homme, car il a été établi que la police était désormais hostile à la concubine après que son amant leur a envoyé des vidéos nues d’elle. Une vidéo décrite comme du “Revenge Porn” (un acte criminel commis dans le pays).



La femme qui a maintenant été abandonnée à son propre sort cherche de l’aide auprès des Bons Samaritains qui peuvent se saisir de l’affaire et l’aider à obtenir justice.