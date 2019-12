Ghana : Une mère abandonne ses jumelles dans un hôpital à Accra

Selon un témoin, leur mère les avait laissées à la garde d’une autre femme pour aller aux toilettes, mais elle n’est jamais revenue.



Les jumelles âgées d’environ un an n’étaient pas admises à l’hôpital et n’avaient pas été emmenés à l’établissement pour y recevoir des soins médicaux.



Leur maman est portée disparue et les responsables de l’hôpital envisagent de les envoyer au Foyer pour enfants d’Osu lundi.