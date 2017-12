Ghana: la police interdit les « dangereux » pétards de Noël

Rédigé par la redaction le 16 Décembre 2017 à 11:43 | Lu 126 fois

Dans le but d’empêcher les familles et leurs proches de blesser et même de mourir pendant la Noël en cette période de fêtes de fin d’année, la police ghanéenne aurait eu pour mission d’arrêter tous ceux qui utilisent des pétards dangereux.