Ghana: une femme menace de publier une sextape du président Nana Addo

Une femme identifiée comme Evelyn Adu, alias Serwaa Broni qui dit avoir été la maîtresse du président du Ghana a déclaré qu’elle avait des images de chambre et des vidéos du président Nana Addo et elle.



Pour rassurer le monde qu’elle n’inventait pas cette histoire, la femme qui dit être une bisexuelle a révélé les numéros de téléphone portable du président. Le public a pu voir les trois derniers numéros Airtel-Tigo et Vodafone.



La Ghanéenne allègue qu’un vol a été comploté contre elle pour récupérer les preuves incriminantes. Elle a étayé certaines de ses affirmations par des messages.



Le président Akufo-Addo aurait envoyé un SMS le samedi 7 novembre 2020, qui disait: « Bonjour Evelyn, tu es toujours ma chérie, s’il te plait, reste cool, toi et ta petite amie serez complètement réglées après les élections. John m’a informé que tu avais accepté d’attendre donc je n’ai pas compris les mails de demande. J’aimerais t’appeler, mais j’ai remarqué que mes appels te frustraient. Ces périodes sont chargées. Sois encore un peu patiente. Merci ».



Un message qu’elle a écrit au président Akufo-Addo disait: « T’envoyer des messages n’était pas cool. Je ne t’enverrai plus de message ni ne te recontacterai de toute façon, je suis une personne ordinaire et je dois garder des amitiés avec des gens ordinaires pour éviter les surprises inutiles ».



Le président aurait répondu: « Evelyn, oui, mon équipe de sécurité m’a conseillé de m’éloigner de toi, ils étaient également intéressés par tes appareils, mais je n’ai pas ordonné l’attaque. Je t’appelle… »



Elle a répondu le 2 novembre 2019 à 12h58GMT: « Quand tu m’as appelée le matin du vendredi 1er novembre en réponse à mon SMS, tu n’as pas pu répondre à la raison pour laquelle ton chef de sécurité va me dire que je suis sous leur surveillance radiale et constante depuis juillet….. »



Dans des anciens messages, le président a nié avoir eu connaissance du vol présumé à son encontre.