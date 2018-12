Gisement Grand Tortue : la commercialisation débute en 2022 avec 2, 5 millions de tonnes

Le directeur général de BP Sénégal, Géraud Moussarie, a annoncé mardi que pour des raisons de compétitivité, la commercialisation du gaz du gisement ‘’Grand Tortue-Ahmeyim ‘’(GTA) à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, doit ‘’débuter dès 2022’’.



La production ‘’commencera’’ au rythme de 2, 5 millions de tonnes par an, avant d’être ‘’portée jusqu’à 10 millions de tonnes’’ dans les phases suivantes, a-t-il indiqué lors du Forum des investisseurs privés du Sénégal à Paris.



‘’Notre projet GTA est complexe. Nos découvertes gazières sont en eau très profonde, de 2700 mètres de profondeur, ce seront les puits les plus profonds d’Afrique et à 110 kilomètres de nos côtes’’, a-t-il indiqué.



Selon lui, ‘’la technologie utilisée fait appel à toute l’expertise de la chaîne de valeur’’.



‘’GTA est également complexe d’un point de vue commercial, puisque la moitié du gaz est située chez nos amis mauritaniens, ce qui requiert donc une harmonisation fiscale et commerciale entre les deux pays’’, a-t-il fait remarquer.



Le chef de l’Etat a annoncé lundi à Paris, qu’il se rendra vendredi à Nouakchott pour signer avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, l’"ensemble des actes" relatifs à l’exploitation du gisement de gaz découvert à la frontière entre les deux pays.



"[…] dès vendredi, nous allons signer l’ensemble des actes […] qui vont marquer la clôture du dossier", a annoncé le Président Sall, soulignant que les travaux pour l’exploitation de ces ressources pourraient démarrer début 2019.



La Mauritanie et le Sénégal ont signé au mois de février dernier, un Accord de coopération intergouvernemental (ACI) portant sur l’exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyin, (GTA) se trouvant à la frontière maritime entre les deux pays.



Le champ gazier "Grand Tortue/Ahmeyim", mis à jour en janvier 2016, est considéré comme "le plus important gisement" en Afrique de l’Ouest, avec des réserves estimées à 450 milliards de m3.











Aps

