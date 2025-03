Global FirePower : La place du Sénégal dans le classement des meilleures armées en Afrique, contestée

L’étude menée par le site américain de défense Global FirePower sur 145 pays, dont 38 en Afrique, classe le Sénégal à une très mauvaise place parmi les armées les plus puissantes du monde, notamment sur le continent africain. Un classement contesté par des spécialistes sénégalais en matière de défense et de sécurité.



Ce classement est jugé inédit, voire étrange, par les experts sénégalais. Il contraste avec la réalité du terrain militaire du Sénégal. Selon eux, les critères utilisés ne sont pas crédibles. « Global FirePower a classé le Sénégal 30e sur 38 pays africains. Cela montre que leurs critères sont discutables. Ce sont des structures que l’on ne peut pas prendre au sérieux, car elles suivent leur propre agenda », affirme un expert ayant requis l’anonymat.



Le Colonel Abdoulaye Aziz Ndao, ancien Haut Commandant en second de la Gendarmerie, estime que le choix du Sénégal repose sur des ressources humaines performantes, bien entraînées et capables de répondre aux besoins de la défense nationale. Il souligne que le pays dispose de plusieurs centres de formation militaire de haute qualité, ce qui en fait une référence en Afrique de l’Ouest. « Nous avons mis en place une école de guerre, et nos centres sont parmi les plus performants de la région. Depuis l’indépendance, le Sénégal a choisi d’investir dans la formation et la qualité de ses ressources humaines », rappelle-t-il.



Global FirePower base son classement sur la capacité de chaque nation à mener une guerre terrestre, maritime et aérienne, en prenant en compte des critères comme la main-d’œuvre, l’équipement, les ressources naturelles, les finances et la géographie. Toutefois, certains experts remettent en question la fiabilité de ces données, affirmant qu’elles proviennent de sources telles que la CIA et des organismes américains spécialisés dans la vente de matériels militaires.



Selon ces spécialistes, ces classements peuvent être influencés par des lobbies qui poussent les pays à acheter des armes. « Le Sénégal ne suit pas cette logique. Il a choisi d’investir dans d’autres secteurs, comme l’éducation, la santé et la formation militaire », souligne un expert. En témoignent les capacités de projection de l’armée sénégalaise en Gambie et en Guinée-Bissau, qui illustrent la fiabilité et l’efficacité de ses forces.



Le Colonel Ndao conclut : « L’armée sénégalaise est prête à répondre à toutes sortes de menaces. En Afrique de l’Ouest, à part le Nigéria, aucun pays ne dispose d’une marine aussi performante que celle du Sénégal ».











